Joko & Klaas verlieren – das ist ihre Strafe

In der dritten Folge der aktuellen "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Staffel musste das Moderatoren-Duo eine Niederlage einstecken. Statt 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung gibt es also eine Strafe.

Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) konnten sich am Dienstagabend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht gegen ihren Arbeitgeber ProSieben durchsetzen. Die Moderatoren, die vergangene Woche noch einen Sieg einfahren konnten, mussten in der dritten Ausgabe der aktuellen Staffel eine Niederlage einstecken .

Im ersten Spiel "Joko & Klaas gegen den Gefährdungsbeurteilungskatalog" erspielten sich die Entertainer einen Vorteil, in der zweiten Challenge gegen Mentalist Timon Krause (28) ging der Punkt jedoch an ProSieben. Rick Kavanian (51) und Simon Pearce (41) holten im dritten Spiel einen zweiten Punkt für den Sender. In Spiel vier konnten sich dann wieder die Moderatoren einen Vorteil fürs Finale erspielen.