"Bauer sucht Frau": Jörg und Patricia wagen den nächsten Schritt

In dieser Woche der RTL-Kuppelshow (auch bei RTL+) wurde beim Kuh-Waschen, zwischen Heuballen, auf dem Acker und bei vielen anderen Gelegenheiten geflirtet. Einige der Landwirte haben ihren Mut zusammengenommen und den nächsten Schritt mit ihren Damen gewagt. Zwischen Jörg und Patricia gab es eine unerwartete Pause. Wegen einer Corona-Infektion musste Patricia den Hof für zwei Wochen verlassen. Der Bauer machte sich große Sorgen um das Wiedersehen. Würden die Gefühle nach der Pause noch genauso stark sein?

Die Hofarbeit bei Michael hatte mit dem Büro-Alltag von Mandy nicht viel zu tun. Daher wollte der Landwirt seiner Dame erstmal das Treckerfahren beibringen. Zu seiner Überraschung gab die 54-Jährige gleich Vollgas und bretterte durch die Schlaglöcher auf dem Acker. Michael hatte Spaß an der rasanten Fahrt. Nach der Trecker-Tour stand als nächstes Heuballen machen auf der Arbeitsliste. Während dem Stapeln der schweren Heuballen knisterte es gewaltig zwischen den beiden. Michael schnappte sich seine Mandy, schmiss sie auf das Heu und es wurde leidenschaftlich geküsst.

Neuer Beziehungsstatus bei Max und Anna So weit war Max mit seiner Auserwählten Anna noch nicht. Der 26-Jährige ließ es lieber langsam angehen, eine Beziehung hatte der Bauer vorher noch nicht. Bevor sich die Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" zum Ende neigte, wollte Max etwas Besonderes machen und lud Anna zu einem Tag im Kletterpark ein. An der Seite des Landwirts fühlte sich die 25-Jährige auch in luftiger Höhe sicher und mutig. "Ohne dich hätte ich das sicher nicht gemacht", war Anna nach der Klettertour froh, dass sich Max als verlässlicher Partner gezeigt hatte. Zurück auf dem Hof hatte Max eine weitere Überraschung für Anna geplant. Mit dem Trecker ging es raus auf den Acker, wo der Bauer ein Picknick vorbereitet hatte. Die romantische Stimmung nutzte Max für eine wichtige Frage: "Nur noch die Frage, ob wir offiziell zusammen sein wollen?“. "Ja, ich wäre gerne deine Freundin", platzte es aus Anna heraus. Ein erster, vorsichtiger Kuss besiegelte den neuen Beziehungsstatus.

Bei der Arbeit auf dem Hof von Arne zeigte sich Antje als Naturtalent. Mit einem Stall-Schlepper auf dem Gelände fahren und Kühe füttern, war für die 31-Jährige kein Problem. Von dieser “mutigen und zugleich vorsichtigen Art” war Arne begeistert. “Es ist schon so, dass ich Antje jeden Tag ein Stück toller finde”, verriet der Milchbauer. Auch Antje hatte Spaß an der Zusammenarbeit. Arne zeigte sich bisher mit Körperkontakt eher zurückhaltend, doch nach so einem schönen Tag umarmte der Landwirt seine Hofdame herzlich. "Es kann eine Liebe zwischen Arne und mir entstehen", blickte Antje positiv in die Zukunft.