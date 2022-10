Sönke Wortmann: "Als Fußballprofi wäre ich sicher nicht so erfolgreich geworden"

"Werde nicht als Fan vor Ort sein"

Philipp Lahm spricht in ProSieben-Doku Klartext zur WM

Die äußerst umstrittene Fußball-WM in Katar ist am 7. November Thema in einer ProSieben-Doku. in der auch Weltmeister Philipp Lahm zu Wort kommt. Er sagt zur WM-Vergabe: "Das darf in Zukunft nicht mehr passieren."

