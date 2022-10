"Unterm Apfelbaum – Einsturzgefährdet": Kritik zum ZDF-Film

Startschuss für eine neue Herzkino-Reihe: "Unterm Apfelbaum" überzeugt mit Charme, der Schauplatz erinnert an den Flair des gleichnamigen Gedichts Frank Wedekinds. Realitätsnahe Kontroversen prägen den Alltag von Frieda, Tinka und Jasmin und sorgen dafür, dass es nie langweilig wird.

Seit über 30 Jahren gibt es die "Herzkino"-Filme im ZDF. Und wie bei jeder starken Marke liegt der Erfolg auch hier im richtigen Maß an Innovation begründet. Sonntagabend im Zweiten, das ist zum einen die Heimstatt der Traditionalisten, die genau wissen, dass sie hier als perfekte Alternative zum taffen ARD-"Tatort" mit eingängigen Romanzen bedient werden. Zum anderen ist es aber auch ein Programmplatz, der sich immer wieder anpasst und neu ausrichtet. Immer jünger, frecher, weiblicher, diverser wurden die Storys zuletzt. Nun startet mit "Unterm Apfelbaum" eine neue "Herzkino"-Reihe, die beispielsweise unterschwelligen Rasissmus und innerfamiliäre Konflikte thematisiert. Besonders im Fokus steht dabei die Diskrepanz zwischen den vermeintlich eingeschränkten Möglichkeiten zur Selbsverwirklichung auf dem Land und der grenzenlosen Vielfalt in der Stadt.

Das Spannungsfeld ist der Hintergrund der Story, die sich um drei Heldinnen rankt und weibliche Perspektiven auf lebensnahe Themen erzählt. Unter anderem geht es um Das Maß an Unabhängigkeit in einem nicht gerade entspannten Alltag. Zwar stützt sich die grundsätzlich leichte, humorvolle Heimatreihe auf ironische Pointen, versäumt es jedoch nie, die Zuschauerinnen und Zuschauer den Funken Wahrheit in den ironischen Spitzen erkennen zu lassen.