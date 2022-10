"Britt - Der Talk" kommt trotz schwacher Quoten in Doppelfolgen

SAT.1 hat für sein Nachmittagsprogramm offenbar noch nicht das richtige Rezept gefunden. Der Sender kündigt am Freitag an, einige Sendungen und ihre Programmplätze noch einmal umzustellen - und sich von einem Format sogar ganz zu verabschieden.

Der neue Fahrplan, der ab dem 7. November gelten soll, sieht vor, dass "Auf Streife - Berlin" um 13 Uhr und "Auf Streife" um 14 Uhr gezeigt wird, gefolgt von zwei Folgen "Klinik am Südring" (ab 15 und 16 Uhr). Ab 16.30 Uhr und ab 17.30 Uhr gehen zwei Ausgaben "Britt - Der Talk" ins Programm. Um 18 Uhr präsentiert Daniel Boschmann (42) "Mein Mann kann" und um 19 Uhr ist Ingo Lenßen (61) in "Lenßen übernimmt" zu sehen. "Die Kochshow 'Doppelt kocht besser' pausiert am Vorabend", heißt es in der Ankündigung weiter. Das Format mit Alexander Kumptner (39) war bisher immer um 18 Uhr zu sehen.