"GZSZ"-Schauspielerin Olivia Marei: Das zweite Kind ist da!

Gemeinsamer Song

Max Giesinger und Michael Schulte treten im TVOG-Halbfinale auf

Der Sieg in der ersten Staffel blieb beiden zwar verwehrt, dennoch nutzten Max Giesinger und Michael Schulte "The Voice of Germany" erfolgreich als Sprungbrett – und wurden Freunde. Nun feiern sie ihr Comeback auf der TVOG-Bühne.

