"Cathy Hummels – Alles auf Anfang": In neuer Doku spricht sie über die Trennung

"Volle Fahrt voraus in die Zukunft": Mit dieser Einstellung geht Moderatorin und Autorin Cathy Hummels nicht nur durchs Leben, sondern zeigt sich auch so in der neuen RTLZWEI-Dokumentation "Cathy Hummels – Alles auf Anfang". Für mehrere Monate wird die 34-Jährige von einem Kamerateam begleitet und zeigt, dass sie mehr ist als nur eine ehemalige Spielerfrau und Schlagzeilen.

In der Doku verrät sie unveröffentlichte Details über die Trennung von BVB-Spieler Mats Hummels. "Es ist Zeit einen Neuanfang zu machen. Dafür bin ich in jeder Hinsicht bereit", erklärt die gebürtige Dachauerin. Doch das ist nicht das einzige Thema: Sie spricht ebenso offen und ehrlich über ihre Aufgabe als Mutter und ihren Umgang mit Depressionen.

Auch in ihre Arbeitswelt gewährt sie Einblicke. So wird Cathy Hummels in Los Angeles begleitet, wo sie für das internationale Remake von "X-Factor -Das Unfassbare" vor der Kamera steht. Zurück in Deutschland geht es weiter mit dem Deutschen Fernsehpreis und den Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI). Doch die Unternehmerin steht auch danach nicht still und beginnt mit den Vorbereitungen ihres Oktoberfest-Events "Wiesn-Bummel".