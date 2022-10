"The Taste" 2022: Wer ist die Gast-Jurorin Sophia Rudolph?

Langsam wird es ernst bei "The Taste". Am Mittwoch steht bereits die sechste Folge der zehnten Staffel der SAT.1-Kochshow an. Eine Premiere ist es für Gast-Jurorin Sophia Rudolph.

Wer ist Sophia Rudolph?

Sophia Rudolph wurde in Berlin geboren. Mit 13 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Lyon in Frankreich. Gelernt hat sie u.a. am "Institut Paul Bocuse" und bei Alain Ducasse in Monte-Carlo. Damit kann sie die "The Taste"-Coaches durchaus beeindrucken. "Alain Ducasse ist definitiv derzeit der größte Koch der Welt", sagt Alexander Herrmann über den Küchenchef des "Le Louis XV". Vor rund einem Jahrzehnt zog es Rudolph wieder in ihre Geburtsstadt. Mittlerweile betreibt sie in Berlin ihr eigenes Restaurant, das "Lovis" im Hotel Wilmina. In ihrer Küche kombiniert sie ihre französischen Einflüsse mit deutschen Gerichten.