"The Taste" 2022: Kandidat rammt sich Pinzette ins Bein

In Episode sechs der SAT.1-Kochshow "The Taste" (immer mittwochs, 20.15 Uhr) war einiges los: Nicht nur, dass Spitzenköchin Sophia Rudolph als Gastjurorin eingeladen war, auch das Thema "Aus der Natur – ab auf den Löffel" sorgte für große Fragezeichen. "Aus der Natur – was ist das denn schon wieder für ein Thema", kam es gleich zu Beginn von Alexander Herrmann, der sich auch in Folge fünf nicht begeistert von der Themenauswahl zeigte.