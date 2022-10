Kudammer Raser in der ARD Crime Time: War es Mord oder ein Unfall?

Der Fall der sogenannten Kudamm-Raser sorgte lange für Kopfzerbrechen in der Justiz. Sechs Jahre liegt die Tragödie nun zurück, doch erst im Januar fällte der Bundesgerichtshof ein Urteil. Zuvor ging ein jahrelanger juristischer Kampf voraus. Die ARD-Doku "ARD Crime Time: Auf den Spuren der Kudamm Raser" geht dem Fall noch mal nach und stellt die Frage, war es Mord oder ein tragischer Unfall?

Ein vermeintlich kleiner Fall schlägt seit Jahren große Wellen in der deutschen Justiz: Anfang Februar 2016 liefern sich Marvin N. und Hamdi H. auf dem Kurfürstendamm (genannt Ku'damm) ein illegales Autorennen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern rasen sie durch die Berliner Innenstadt, überfahren achtlos rote Ampeln und Kreuzungen. Am Ende kracht Hamdi H. mit seinem Audi S6 in einen unbeteiligten Jeep. Der 69-jährige Fahrer ist sofort tot. Haben ihn die Männer ermordet? Oder handelte es sich eher um einen tragischen Unfall? Über diese Frage streitet mehr als fünf Jahre die deutsche Justiz. Warum? Das erzählt die ARD-Dokumentation "ARD Crime Time: Auf den Spuren der Kudamm Raser" nun nach.