"Die Giovanni Zarrella Show": Ronan Keating unter den Gästen

Am 5. November geht Giovanni Zarrella wieder mit seiner ZDF-Show auf Sendung. Wie immer mit vielen namhaften Gästen.

Am 5. November lädt Giovanni Zarrella (44) zu einer neuen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". In der Baden-Arena in Offenburg begrüßt der Moderator und Sänger namhafte Schlagerstars, deutsche Popgrößen und internationale Gäste.