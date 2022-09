GZSZ 2022: Wer steigt aus der RTL-Serie aus?

Seit 1992 ist die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf Sendung. Viele Schauspieler kamen und gingen. Welche Abschiede in Zukunft anstehen, erfahren Sie immer aktuell hier.

Serientod, lange Auslandsreise, beruflicher Neuanfang in einer anderen Stadt: Es gibt viele Möglichkeiten, Charaktere aus einer Serie herauszuschreiben. Weil der Schauspieler bzw. die Schauspielerin aus welchen Gründen auch immer nicht mehr mitspielen möcte oder kann oder weil die Figur ainfach auserzählt ist. Auch Fans von GZSZ müssen sich immer wieder von liebgewonnen Figuren verabschieden. Hier finden Sie einen Überblick, wer die RTL-Serie verlassen wird.

Eva Mona Rodekirchen (Maren Seefeld) Maren Seefeld verlässt den Berliner Kolle-Kiez und geht gemeinsam mit ihrer Tochter auf Weltreise. Auf diese Art verabschiedet sich Eva Mona Rodekirchen von der RTL-Serie. "Die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle sehr herausfordernd und ich spürte, wie meine Kraft flöten ging. Da ich einen sehr hohen Anspruch an mich und meinen Beruf habe, werde ich erst mal wieder meinen Akku aufladen", erklärt die Maren-Darstellerin im RTL-Interview. Für sie waren die letzten Drehtage äußerst emotional. "Ich hatte ja wirklich ein bisschen die Befürchtung, dass meine Texte in der letzten Ausstrahlungswoche untertitelt werden müssen, weil ich Angst hatte, bei den letzten Drehs in Tränen auszubrechen und nix mehr geht." Nun will sie sich mehr Zeit für die Familie und ihren neuen Schrebergarten nehmen. Eine Rückkehr zu GZSZ kann sie sich nicht nur gut vorstellen, sondern träumt sogar davon. Eva Mona Rodekirchen war seit 2010 Teil der Daily Soap.

Letzte Folge: Mittwoch, 14. September

Olivia Marei (Toni Ahrens) Olivia Marei legt aus einem schönen Grund eine lägere Drehpause ein: Sie wird zum zweiten Mal Mutter. Ihre vorerst letzten Szenen drehte sie Mitte August ab. Danach hat sie ihre Zelte in Potsdam vorerst abgebrochen und ist nach Wien gezogen. Ihre einjährige Elternzeit möchten die Schauspielerin mit ihrer Familie u.a. für eine lange Reise nutzen. Im nächsten Jahr möchte Olivia Marei dann aber als Toni zurück zu GZSZ kehren.

Letzte Folge: noch nicht bekannt Ulrike Frank (Katrin Flemming) Die Schauspielerin ist ein absoluter GZSZ-Dauerbrenner. Seit zwanzig Jahren ist sie in der Rolle der Katrin Flemming zu sehen. Kein Wunder, dass sie nach all den Jahren auch mal etwas anderes machen möchte. Ende Oktober 2022 geht Frank mit dem Theaterstück "Ein gemeiner Trick" auf Tournee und gönnt sich eine Auszeit von der RTL-Serie. Ihre Drehpause soll sechs Wochen dauern. Wie das längere Fehlen von Katrin Flemming in der Serie erklärt wird, ist noch nicht bekannt.

Diese Darsteller sind vor Kurzem ausgestiegen: Isabel Hinz (Gina Wallenberg) Isabel Hinz war in den vergangenen Wochen in einer Gastrolle bei GZSZ zu sehen. Ihre Rolle Gina hat mit Paul ein Baby bekommen. Doch nun steigt sie wieder aus der Serie aus. Gemeinsam mit Paul verlässt Gina den Kolle-Kiez. Anders als der von Niklas Osterloh gespielte Paul wird Gina wohl nicht so schnell zurückkehren. "Ich stecke aktuell in einem anderen Casting-Prozess. Wofür? Das ist leider noch top secret", erklärt sie im RTL-Interview. "Ansonsten fahre ich Stand jetzt noch 'zweigleisig'. Die Schauspielerei ist zwar immer meine oberste Priorität, aber ich arbeite in den Drehpausen im Kultursektor. Zudem engagiere ich mich für den Afghanischen Frauenverein e.V. in Hamburg. Soziales Engagement ist mir sehr wichtig."

Letzte Folge: Donnerstag, 1.9.2022 Niklas Osterloh (Paul Wiedmann) Der Schauspieler steht seit 2016 für GZSZ vor der Kamera. Nun steigt er aus der Serie aus – aber nur vorübergehend. Osterloh gönnt sich eine Auszeit. Im Sommer 2022 steht er in Köln für ein anderes Projekt vor der Kamera. Außerdem gönnt er sich einen Familienurlaub. "Keine Angst. Paul taucht wieder auf", versichert Niklas Osterloh. Die Auszeit soll einige Monate dauern. "Es ist natürlich schön, mal hier rauszukommen und andere Luft zu schnuppern, weil umso mehr freut man sich dann, wenn man wieder zurückkommt", sagt der Schauspieler. Bevor seine Rolle Paul Berlin verlässt, steht noch ein gemeinsames Abenteuer mit Kumpel Nihat an.

Letzte Folge: Donnerstag, 1.9. 2022