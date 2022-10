"Meine Mutter gibt es doppelt": Kritik zum ARD-Film heute

Ihre Tochter zieht aus, ihre Schwester kehrt heim: Toni und Tante Claudia stellen damit Heidis Welt auf den Kopf. Ihre verhasste Schwester macht kurzen Prozess und droht mit dem Anwalt, sollte Heidi nicht bereit sein, einen Anteil aus dem elterlichen Erbe an sie abzudrücken. Claudia habe ihren Job in der Bank verloren und keine Aussichten auf einen neuen. Ihre Pläne? Sich ein neues Leben auf Mallorca aufzubauen. Ob das Mutter-Tochter-Gespann dabei mitspielt?

Während sich Heidi mit ihrer Vergangenheit herumschlägt, läuft es auch für Toni etwas holprig. Die neue WG mit ihrer besten Freundin Andrina, alias Andi (Nagmeh Alaei), entpuppt sich nicht als die erhoffte Wohlfühloase, die sich Toni angesichts ihrer aufdringlichen Mutter wünscht: Antonias Perfektionismus kollidiert mit Andis Liebe zum Chaos. "Deine Übergriffigkeit nervt mich. Du bist am Ende genauso, wie du es deiner Mutter vorwirfst", knallt ihr schließlich ihre neue Mitbewohnerin vor den Latz. Der Film thematisiert an dieser Stelle Chancen und Grenzen von Freundschaft. Wie weit kann man gehen, bevor man einen engen Vertrauten an einen Streit verliert?

Regisseur und Autor achten wie gewohnt darauf, auch die Nebenschauplätze interessant zu gestalten: In und um das aufsteigende Restaurant "Tonis" in der Eifel braut sich einiges zusammen: Chefkoch Sebastian Holtmann (Lucas Prisor) schwirrt in heller Aufregung zwischen den Töpfen umher angesichts des bevorstehenden Besuchs eines Foodkritikers, der jederzeit unangekündigt durch die Tür spazieren kann. Toni steht ihm zur Seite, treibt ihn an. Dabei scheinen sich die beiden etwas näherzukommen. Jedenfalls fühlt sich Hans-Jürgen, alias Hajü (Nikolaus Benda), von der Gegenwart des ambitionierten Kochs bedroht. Mit seinen Anspielungen stößt er bei Antonia jedoch auf taube Ohren. Während sie ihn schlichtweg als ihren "besten Freund" betitelt, sieht er in ihr seine Herzensdame. Gibt es in der "Endlich Freitag"-Komödie nun zwei Anwärter auf das Liebesglück mit der rastlosen Blondine?