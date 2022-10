"RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen": eine runde Nostalgie, bitte

RTL bringt die Zuschauer für einen Abend zurück in die 90er, als "RTL Samstag Nacht" zum Straßenfeger wurde. In der Revival-Show gibt es ein Wiedersehen mit Rubriken wie "Zwei Stühle – eine Meinung".

RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen / Mirco Nontschew Spezial Show • 29.10.2022 • 20:15 Uhr

Dies hier war, wer würde das bestreiten, ein Stück Fernsehgeschichte. Die Privaten waren im Aufbruch, ja in der ersten Blütezeit. Es wurde, damals in den 90er-Jahren, experimentiert, provoziert und seitens der Traditionalisten lamentiert. Das Fernsehen war ein anderes geworden. Sicher trieb es dabei einige weniger ansehnliche Blüten. RTL und SAT.1 entdeckten schon damals die heute als Trash-TV bekannte simpel inszenierte Unterhaltung. Aber: Es gab sie eben auch, diese Meilensteine, die bis heute unvergessen sind. "RTL Samstag Nacht" gehört dazu. Und jetzt kommt es wieder. Nur ein einziges Mal. Leider nur ein einziges Mal.

RTL nimmt das treue Stammpublikum und viele neue Neugierige mit zur Retro-Zeitreise "RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen", in der die Kult-Comedy-Sendung, die zwischen November 1993 und Mai 1998 immer samstags kurz vor Mitternacht für Furore sorgte, in der (Fast-)Originalbesetzung zurückkehrt. Im Anschluss verneigt man sich in "RTL Samstag Nacht – Mirco Nontschew Spezial" ab 23.35 Uhr vor einem der Größten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Hommage an Mirco Nontschew Nicht nur wegen seiner imposanten Körpergröße von über 1,90 Metern, sondern vor allem aufgrund seiner unvergessenen, gleichermaßen zarten wie latent brachialen Art, die Menschen zum Lachen zu bringen, ist Mirco Nontschew, der Anfang Dezember des vergangenen Jahres völlig unerwartet verstarb, unvergessen. Der gebürtige Ost-Berliner zählte zu den besten deutschen Komikern und natürlich zu einem der größten Argumente seinerzeit, so gut wie keine Ausgabe von "RTL Samstag Nacht" zu verpassen. Er blieb bis zum Ende der Comedyshow im Jahr 1998 festes Ensemble-Mitglied – und war auch bei den Kolleginnen und Kollegen äußerst beliebt. Dabei erzählte sein "Märchen-Man", ein Pirat mit Augenklappe über dem Mund, Plüsch-Papagei auf der Hand und Hakenprothese auf der Schulter, eigentlich nur Unsinn. Als Komödiant war der Talentierteste von allen, aber eben auch der Verrückteste.

Über seinen anarchischen Humor und seinen Wandlungsreichtum schrieb der "Spiegel" einst voller Bewunderung: "Mit diesem Gesicht zieht Nontschew völlig überzogene Grimassen, wechselt von einer Sekunde auf die nächste die Gemütslage, von entspannt zu erschrocken zu entrüstet. Und dann ist da sein eigentliches Markenzeichen, seine Stimme: Dialekte, echt oder ausgedacht." Das "Mirco Nontschew Spezial" erinnert an seine besten Sketche und Songs aus der "RTL Samstag Nacht"-Show. Außerdem verneigen sich die ehemaligen Mitstreiter vor ihm – teilweise mit sehr persönlichen Erinnerungsmomenten.

Zuvor "tittet" RTL alle Zuschauerinnen und Zuschauer "an die Bheke". Die Buchstaben verdrehende Sketchparade "Kentucky schreit ficken", die Interviewparodie "Zwei Stühle – eine Meinung", die Samstag-Nacht-News, der "Spocht" mit Olli Dittrich, der erfundene Bartträger Karl Ranseier, dem stets in einem Nachruf gewürdigt wurde, Wigald Boning in Außenreportagen – das alles ist Fans von einst in bester Erinnerung. Die Show blickt zurück auf jene große Zeit und packt Neues hinzu. Mit dabei sind Tommy Krappweis, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Wigald Boning, Esther Schweins, Olli Dittrich und Mark Weigel. Darüber hinaus wurden Gäste eingeladen, unter anderem Ingo Appelt, Sebastian Krumbiegel, Atze Schröder und Markus Maria Profitlich.

Durch den Abend führt Hugo-Egon Balder, der damals zusammen mit Jacky Dreksler (auch diesmal mit an Bord) als Produzent, also ausschließlich hinter den Kulissen fungierte. Bis heute schwärmen beide von jener Zeit, in der irgendwie alles erlaubt war, Grenzen ausgelotet und überschritten und die vielzitierten "Sehgewohnheiten" verändert wurden.

RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen / Mirco Nontschew Spezial – Sa. 29.10. – RTL: 20.15 Uhr