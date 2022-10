Dagmar Berghoff spricht offen über Drama um ihre Mutter

Buchstäblich von der Wiege an habe sie die Liebe ihrer Eltern vermissen müssen: "Meine Eltern, in erster Linie meine Mutter, haben mich abgelehnt, weil ich kein so hübsches Baby war. Ich war ein bisschen dick, dazu die leicht fehlgebildete Hand" - Berghoff wurde mit einer sogenannten "Spalthand" (Ektrodaktylie) geboren, an ihrer linken Hand fehlen zwei Finger.