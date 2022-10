"Das Massaker im Arnsberger Wald" – ARD-Doku: Mord an 208 Menschen

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebten knapp acht Millionen Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter in Deutschland. Dabei waren die meisten keine Kriegsgefangenen, sondern Zivilisten, die von den Deutschen aus den eroberten Gebieten deportiert wurden. Nach dem verlorenen Krieg rückte die US-amerikanische Armee ins Sauerland ein – und machte einen schockierenden Fund: 208 Leichen von Männern, Frauen und drei Kindern, die ursprünglich aus Polen und der damaligen Sowjetunion kamen. In der Dokumentation "Das Massaker im Arnsberger Wald" gehen Max Neidlinger und Marco Irrgang zurück in das Jahr 1945 – auf den Spuren eines blutrünstigen Massenmordes.