NFL 2022/23 im TV: Welche Spiele laufen heute bei ProSieben und DAZN?

Welche Sender übertragen die NFL?

Im Free-TV sind Spiele der National Football League fast alle bei ProSieben zu sehen. Im Rahmen von #ranNFL zeigen die beiden Sender am Wochenende gleich mehrere Spiele. In der Regular Season laufen in der Regel am Sonntagabend zwei Spiele im Free-TV und ein weiteres im kostenlosen Livestream auf ran.de.