Anne Schäfer feiert Mini-Comeback bei "SOKO Köln"

Sechs Jahre ist es her, dass Anne Schäfer die ZDF-Krimiserie "SOKO Köln" verließ: Hauptkommissarin Sophia Mückeberg (Anne Schäfer), die sie über drei Staffeln dargestellt hatte, quitterte nach dem plötzlichen Tod ihrer Kollegin Nina Jacobs (Christina Plate) in Staffel 14 den Dienst. Nun dürfen sich Kriminalkommissarin Vanessa Haas (Kerstin Landsmann) und ihr Team über ein kurzes Wiedersehen mit der ehemaligen Kollegin freuen. In der Episode "Die Verschworenen" (Dienstag, 1. November, 18 Uhr, ZDF, sowie vorab in der ZDFmediathek) führt ein gesellschaftlich aktuelles Thema sie beruflich wieder zusammen.