Heidi Klum offenbart freizügige Einblicke in Halloween-Vorbereitung

Was wurde aus dem Klaustrophobie-Hinweis und der Tatsache, dass sie immer einen Notarzt bei sich haben müsse? Das Rätselraten rund um Heidi Klums Halloween-Kostüm geht in die nächste Runde. Nun ließ sie auf Instagram fast alle Hüllen fallen, um die Debatte rund um ihr diesjähriges Outfit noch weiter anzuheizen. "Erster Schritt: Tanning" schreibt die 49-jährige Model-Mama unter das Bild und zieht ihr knappes Bikini-Höschen noch ein Stück weiter in Richtung downunder. Ihre beiden Brüste, die sie selbst "Hans und Franz" taufte, bedeckt sie dabei nur mit einer Hand. Ein perfekt platzierter und reflektierender Lichtstrahl erledigt den Rest: Wie immer perfekt inszeniert. Ihren großen Auftritt hat die TV-Ikone dann heute Abend, 31. Oktober, auf ihrer legendären Halloweenparty in New York.