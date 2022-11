"Rosenheim-Cops": Neue Kommissare haben bei Fans einen schweren Stand

Die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" hat seit mehr als 20 Jahren einen festen Platz im deutschen Vorabendprogramm. Nun jedoch scheint das Format eine Richtung einzuschlagen, die nicht allen Fans gefällt: Nachdem am Dienstag in der jüngsten Folge, "Der Stenz von Rosenheim" (Regie: Werner Siebert), zum bislang dritten Mal das neue Ermittler-Duo Laura (Marija Kovčo) und Thomas Schmidt (Moritz von Zeddelmann) vor der Kamera stand, hagelte es in den sozialen Medien Kritik.