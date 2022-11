Hera Lind: Was macht die "Superweib"-Autorin eigentlich heute?

Ihren größten literarischen Erfolg feierte Hera Lind 1994 mit "Das Superweib", in dem eine Frau einen erfolgreichen Roman über ihre unglückliche Ehe schreibt. Mit ihrem damaligen Image, den heiter-vergnüglichen Liebesromanen, mit denen sie damals die Bestsellerlisten stürmte, kann sie heute nichts mehr anfangen: "Das Buch ist 25 Jahre alt, und ich kann mich weder auf diesen Lorbeeren ausruhen noch entspricht ein solches Genre meinem heutigen Verständnis von zeitgemäßer Frauenliteratur", sagte sie 2019 in einem Interview mit "Weltbild". Lind, die in den 90er-Jahren nicht nur als Bestsellerautorin, sondern auch als TV-Moderatorin und Sängerin auftrat, und am 2. November ihren 65. Geburtstag feiert, schreibt seit einigen Jahren lieber sogenannte "Tatsachenromane".

Weitere Fernsehengagements blieben danach aus, Schlagzeilen machte sie stattdessen mit ihrem Privatleben: Im Jahr 2000 trennte sie sich von ihrem Lebensgefährten, mit dem sie vier Kinder hat, nachdem sie zuvor ihren heutigen Ehemann, den Hotelmanager Engelbert Lainer, auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt hatte. Er war es auch, der ihr in der größten Krise ihres Lebens beistand, wie sie der "Bunte" erzählte: Lind hatte ihr komplettes Vermögen Anfang der 2000-er durch den verlustreichen Kauf von Immobilien in Ostdeutschland verloren. "Mein Selbstwertgefühl ist auf die Größe einer Erbse geschrumpft", sagte sie damals. "Zum Glück steht Engelbert zu mir. Er sagt mir ständig: 'Wir schaffen das'". 15 Jahre lang habe sie "Millionenschulden" abbezahlt: "Erst an meinem 60. Geburtstag hatte ich unterm Strich wieder eine Null stehen."

Diese Erfahrung machte sie, so Lind, "empfindsam für andere Lebensgeschichten". Seit über zehn Jahren verarbeitet sie in ihren "Tatsachenromanen" wahre Begebenheiten, Stoffe, die ihr ihre Leserinnen und Leser zuschicken. Aktuell arbeitet sie etwa an einer Geschichte, die am Ende des Zweiten Weltkriegs spielt, wie sie bei Instagram verriet: "Meine Protagonistin bekam in russischer Kriegsgefangenschaft 8 Kinder und schaffte am Ende die Flucht in den Westen mit sechs noch lebenden", schrieb sie in einem Post.