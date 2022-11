"Wo ist Familie Blach? Eine unbequeme Suche" - ARD-Doku

Immer tiefer ziehen ihre Ermittlungen in den Stadtarchiven und bei Behörden die um Aufklärung bemühte Hauskäuferin in die Untiefen der deutschen Geschichte hinein. In den Akten wird Julius Blach, ein jüdischer Lederwarenhändler, erwähnt. Sein Sohn Friedrich Blach ist als letzter Besitzer des Hauses bekannt – bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dann verlieren sich seine Spuren. Allerdings steht fest: Seine Schwestern wurden von den Nazis in Konzentrationslagern umgebracht.

Friederike Fechner rekonstruiert, was viele andere vermutlich lieber verdrängt hätten. Sie treibt die Frage an, was genau passiert war und ob es Nachfahren der Blachs gibt. Und sie ist erfolgreich: Sie spürt Verwandte in Amsterdam, in New York, in Boston auf. Menschen, die untereinander fast nichts voneinander wussten. Und schon gar nicht von ihren Bezügen zu Stralsund.