"Der Liebhaber meines Mannes": Kritik zum Film bei Amazon Prime

Ein Polizist liebt einen Mann – muss das im Großbritannien der 50er aber verheimlichen. Seine Frau ahnt lange nichts. "Der Liebhaber meines Mannes" ist ein tieftrauriges Herzschmerz-Drama mit Harry Styles.

Eigentlich könnte alles so einfach sein: Tom liebt Patrick, Patrick liebt Tom. Damit wäre "Der Liebhaber meines Mannes" (ab 4. November bei Amazon Prime Video) in einer perfekten Welt auserzählt – spielte das Amazon-Original nicht im England der 50er-Jahre. Bis zu 1.000 schwule Männer sollen zum damaligen Zeitpunkt jährlich inhaftiert worden sein. Auch mit Gewalt ging die britische Polizei in den 50ern in großem Stil gegen "homosexuelle Straftaten" vor.

Wie der englische, zugegebenermaßen weitaus handlichere Originaltitel des Films – "My Policeman" – bereits erahnen lässt, erzählt der bislang vor allem als Theaterregisseur bekannte Engländer Michael Grandage in seinem melancholischen Drama nun von einem Mann, der auf beiden Seiten der Geschichte steht: Tom, abwechselnd von Boyband-Ikone und jüngst auch "Don't Worry Darling"-Kinostar Harry Styles (als Jungspund) und "Vikings"-König Linus Roache (Jahre später) verkörpert, ist Polizist – und augenscheinlich in einen Mann verliebt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Es schmerzt beim bloßen Zusehen, wie hin- und hergerissen Tom ist zwischen dem, was er sein soll, und dem, was er ist: Die Beziehung zu Patrick (David Dawson), einem Museumskurator, muss er geheim halten; die Beziehung zu Marion (Emma Corrin), einer nichtsahnenden Lehrerin, trägt er indes wie einen Schutzschild vor sich her. Dass Tom sie nicht liebt – zumindest nicht so, wie er es als ihr Ehemann tun sollte – wird Marion erst im Laufe der Jahre bewusst. Etwa dann, als sie ihn und Patrick, mit dem auch sie befreundet ist, gemeinsam in einer Hütte beobachtet. Oder dann, als sie heimlich die Tagebücher ihres Mannes liest und feststellen muss, dass Patrick bereits vom ersten Augenblick an Teil ihrer Beziehung war.

Erinnerungen an "Brokeback Mountain" Ihre volle Tragik entfaltet die Geschichte schließlich, als Patrick (nun: Rupert Everett) Jahrzehnte später wieder in das Leben von Tom und Marion (Gina McKee) tritt. Dass ausgerechnet Letztere darauf besteht, den nach einem Schlaganfall invaliden Patrick in ihrem Zuhause wohnen zu lassen, sorgt bei ihrem Ehemann für Fassungslosigkeit – wird er doch durch die Anwesenheit seiner einstigen Affäre an jenen Teil von sich erinnert, den er noch immer zu verdrängen versucht.

Ein großer Tabubruch, ein großes, ergreifendes Drama, das unausweichlich auf ein unglückliches Ende zusteuert: "Der Liebhaber meines Mannes" lässt unweigerlich an "Brokeback Mountain" (2005) denken, den Klassiker des schwulen Kinos schlechthin. Wie schon Ang Lee erzählt nun auch Michael Grandage eine tieftraurige, zum Scheitern verurteilte Geschichte, die hochkarätig genug besetzt ist, um ein breites Publikum zu erreichen. Dabei liefern Styles, Dawson und Corrin zwar den gesamten Film über eine solide und durchaus bewegende Darbietung ab, können dem "Brokeback Mountain"-Trio – Heath Ledger, Jake Gyllenhall und Michelle Williams – jedoch nicht das Wasser reichen. Sehenswert ist "Der Liebhaber meines Mannes" trotzdem allemal – zumindest für all diejenigen, die eine gehörige Portion Herzschmerz verkraften können.