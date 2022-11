"Licht aus – Wie Kunstlicht die Natur verändert": Zurück ins Dunkel?

Die Lichtverschmutzung hat starke Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, Experten bringen es auch mit dem rasanten Artensterben in Verbindung. Können wir zu mehr natürlicher Dunkelheit zurückkehren?

Eine Reise durch die Nacht, die immer seltener wirklich dunkel bleibt: Die neue, auf 3sat erstausgestrahlte Dokumentation "Licht aus – Wie Kunstlicht die Natur verändert" prangert die Folgen der grassierenden Lichtverschmutzung vor allem in den westlichen Industrieländern an. Wenn die Nacht als wichtiger Taktgeber fehlt, verändert sich die Lebensbalance für Tiere und Pflanzen. Kunstlicht bedroht ihr Gedeihen und befeuert, davon sind immer mehr Experten überzeugt, mittelbar das fortschreitende Artensterben. Und was ist eigentlich mit den Menschen?