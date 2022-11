Höhle der Löwen: Zwei Investoren hören offenbar auf

Stühlerücken in der "Höhle der Löwen": In der neuen Staffel der VOX-Sendung soll angeblich ein neuer Investor auf einem der Sessel Platz nehmen. Dafür gehen zwei andere.

Das berichtet am Donnerstag die "Bild": Demnach wird Unternehmer Tillmann Schulz ab 2023 in der VOX-Gründershow als Investor auftreten. Seine ersten Drehtage habe er bereits gehabt. Der 33-Jährige ist Inhaber und Geschäftsführer der MDS Holding. Das Familienunternehmen aus Dortmund ist u.a. in der Lebensmittelbranche tätig.