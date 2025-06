"Top Spione - Die großen Geheimagenten": Kritik zur ZDF-Doku über die James Bond Vorbilder

Wären nicht gerade erst Putins Giftmischer im In-und Ausland tätig gewesen, man hätte meinen mögen, Geheimagenten seien passé oder nur noch in der Literatur und in Filmen lebendig. Doch selbst James Bond, der unbeugbare Agent vom MI6 in Diensten ihrer Majestät, hatte in dem 1873 in Odessa geborenen Doppelagenten Sidney Reilly sein lebendiges Vorbild: Der Lebemann, den man "Ace of Spies" nannte, der sieben Sprachen sprach, elf Pässe und ebenso viele Frauen hatte, reiste im Auftrag ihrer Majestät um die Welt und scheiterte erst in Moskau 1918 bei dem Versuch, das bolschewistische Regime zu stürzen. In der "Doku Terra X History: Top Spione – Die großen Geheimagenten" darf seine Geschichte natürlich nicht fehlen.