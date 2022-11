"Enola Holmes 2" – Kritik zur Fortsetzung bei Netflix

Sherlock Holmes kleine Schwester stürzt sich auf Netflix in ein neues Detektiv-Abenteuer. In der Titelrolle ist erneut "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown zu sehen.

Noch ein Sherlock Holmes und zwar einer der, nur im Hintergrund agiert? Gemessen an den höchst egozentrischen Verkörperungen von Benedict Cumberbatch in "Sherlock" und Jonny Lee Miller in "Elementary" beging Netflix 2020 in "Enola Holmes" Verrat am ungeschriebenen Detektivkodex der Baker Street 221b. Die Bühne gehörte stattdessen Sherlocks (Henry Cavill) kleiner Schwester Enola (Millie Bobby Brown), die sich im schwungvoll erzählten Schnüffelnasenabenteuer als spitzfindige Detektivin herausstellte. Den Netflix-Fans gefiel's: In den ersten vier Wochen starteten 77 Millionen Abonnenten den Film.

Nun steht die Fortsetzung in den Startlöchern. In "Enola Holmes 2" (ab 4. November bei Netflix) eröffnet die Titelheldin nach ihrem ersten erfolgreichen Fall ihre eigene Detektei – auch, um aus dem Schatten ihres omnipräsenten Bruders Sherlock zu treten. Doch der Berufseinstieg verläuft holprig, und die junge Dame denkt ans Aufgeben. Erst als ein junges Mädchen den Fall ihrer verschwundenen Schwester an Enola heranträgt, ist ihr Spürsinn angefixt.

Was als Rätselspaß beginnt, zieht bald Kreise in höchste politische Machtzirkel. Die Klüngelei der Industriellen der hiesigen Streichholzfabrik droht ans Licht zu kommen. Auf der Suche nach der Wahrheit wird Enola erst verhaftet, flieht dann vor der Polizei und begibt sich gar in tödliche Gefahr. Da trifft es sich gut, dass ihr Fall sich bald mit dem ihres genialen Bruders Sherlock überlagert. Auch, wenn es sich die beiden stolzen Holmes-Sprösslinge nicht eingestehen wollen: Sie müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Drahtzieher der Verschwörung zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Buchvorlage ist weit weg Wie schon im ersten Teil von "Enola Holmes" setzt Regisseur Harry Bradbeer auf eine schwungvolle, moderne Inszenierung. Immer wieder illustrieren comichafte Elemente Enolas Denkvorgänge, in Rückblenden eingestreute Lebensweisheiten ihrer Mutter Eudoria (Helena Bonham Carter) weisen ihr den richtigen Weg. Und hat sich Enola mal in eine Sackgasse ihres Gehirns manövriert, durchbricht sie die vierte Wand und konsultiert eben das Publikum höchstpersönlich.

Neben dem eigentlichen Fall, der zum Ende hin deutlich an Spannung gewinnt, geht Enola der aus Teil eins bekannte Lord Tewkesbury (Louis Partridge) nicht aus dem Kopf. Beide kämpfen mit den Tücken des Erwachsenwerdens und brauchen einen kleinen Schubs, um sich ihrer Gefühle zueinander bewusst zu werden. Zum Ende hin wirkt "Enola Holmes 2" dann fast ein wenig überfrachtet, als die Titelfigur dem Patriarchat als Vorkämpferin der Feministinnen den Kampf ansagt. Mit der weitgehend unbekannten Geschichte der Aktivistin Sarah Chapman lassen die Macher dem Netflix-Film sogar ein bisschen Historienbezug angedeihen.

Mit der Jugendbuchreihe von Nancy Springer hat der unterhaltsame Zweistünder anders als der Debütfilm kaum mehr etwas zu tun. Stattdessen nähert sich Netflix zunehmend den allseits bekannten Figuren des Sherlock-Kosmos an. Erst fordert Sherlock Holmes ein unbekannter Widersacher namens Moriarty heraus. Dann, ganz am Ende des Films, stellt sich beim Publikum Wiedersehensfreude ein, als Sherlocks künftiger Mitbewohner vor der Tür steht. Die Zusammenarbeit dürfte dann wohl Gegenstand eines weiteren "Enola Holmes"-Abenteuers werden.