The Voice of Germany 2022: Anny ist die Siegerin - wie lief das Finale?

Am Freitagabend kämpften die verbliebenen vier Kandidaten im Finale von "The Voice of Germany". Anny Ogrezeanu hat es geschafft, die Zuschauer mit ihrer besonderen und starken Stimme von sich zu überzeugen und ist die zwölfte "Stimme Deutschlands". Für Mark Forster ein ganz besonderer Moment - endlich konnte der Popsänger mit seiner Kandidatin den langersehnten Sieg als Team-Coach einfahren.

Für Peter Maffay ging mit Julian Pförtner ins Rennen. Die Proben verbrachten die beiden nicht nur im Tonstudio. "Eine Geschichte habe ich nicht gemacht, nämlich Straßenmusik", erklärte der Tabaluga-Erfinder. Also ging es für Julian und Peter in ein Einkaufszentrum. Nach kurzer Zeit begeisterten die beiden Musiker die zahlreichen Passanten. Leider vergaßen sie einen Hut aufzustellen, ansonsten wäre sicherlich einiges drin gewesen. Bei dem ersten Auftritt von Julian ging es gemeinsam mit Peter auf die Bühne und es wurde zu "Achy Breaky Heart" gerockt.

Basti Schmidt mit Conchita Wurst im Duett

Bei Stefanie Kloß und Basti Schmidt wurde das Konzert ins Auto verlegt. Als die 38-Jährige ihren Kandidaten abholte, hieß es "Car Pool Karaoke". Lauthals wurde während der Fahrt zu großen Pophits der letzten Jahre mitgegrölt. "Das war mit das lustigste, was ich hier bei 'The Voice' erlebt habe", freute sich Basti über die Karaoke-Tour. Für das Talent gab es noch eine weitere Überraschung - Conchita Wurst als Duett-Partner. Als Fan des österreichischen Travestiekünstlers war Basti begeistert von der Wahl. Im TVOG-Finale zeigte Stefanies Schützling dann sehr unterschiedliche Songs. Gemeinsam mit der Silbermond-Sängerin präsentierte Basti "Beat it" von Michael Jackson. Bei seinem Auftritt mit Conchita Wurst gab es dagegen mit "All I Wanna Do" große Gefühle und viel Drama.