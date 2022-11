The Voice of Germany 2022 – Finale: Mit diesen Stars singen die Kandidaten

Vier Talente haben es ins Finale von "The Voice of Germany" geschafft. Dem Sieger oder der Siegerin winkt ein gemeinsamer Song mit Calum Scott. Im Finale bekommen die Kandidaten Unterstützung durch fünf Stars.

Anny Ogrezeanu (21, Wachtberg, Team Mark Forster), Tammo Förster (19, Duderstadt, Team Rea Garvey), Basti Schmidt (28, Berlin, Team Stefanie Kloß) und Julian Pförtner (23, Heidelberg, Team Peter Maffay) haben es in der aktuellen "The Voice of Germany"-Staffel bis ins Finale geschafft. Die Live-Show läuft am Freitag, 4. November, live bei SAT.1 und Joyn.