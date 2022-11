"Terra X: Unsere Kontinente" – Mirko Drotschmann erklärt Europa

Ganz nüchtern betrachtet habe der Kontinent Europa laut Mirko Drotschmann nicht so viel zu bieten. Dennoch gehört er zu den "Gewinnern". Warum ist das so?

Terra X: Unsere Kontinente – Europa Dokumentation • 06.11.2022 • 19:30 Uhr

Ob Brezeln in Deutschland, Baguette in Frankreich oder Kanelbullar in Schweden: Im Vergleich zu anderen Regionen dieser Erde hat Europa eine breite Vielfalt lokaler Backwaren zu bieten. Warum wir dies unter anderem der Eiszeit zu verdanken haben, erklärt Mirko Drotschmann in "Terra X: Unsere Kontinente – Europa". Die 45-minütige Dokumentation ist der vierte Teil der Jubiläumsreihe "40 Jahre Terra X" im ZDF.

In dem Film erklärt der als "MrWissen2go" bekannte Moderator, wie Gletscher fruchtbaren Löss hinterließen, der die Grundlage einer getreidebasierten Landwirtschaft schuf. Außerdem erklärt der 36-Jährige, wie der Golfstorm entsteht, dessen warmes Wasser Palmen in Irland und Obstbäume in Norwegen wachsen lässt. Ebenfalls von Interesse sind die zahlreichen Bodenschätze, die Europa in die Industrialisierung führten, und tektonische Ereignisse, die ideale Bedingungen für Schifffahrt und Besiedlung schaffen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Europa in der Geschichte einer der Kontinente ist, der zu den Gewinnern gehört, obwohl er nicht die besten Voraussetzungen hat", sagt Mirko Drotschmann im Interview zum Film: "Die klimatischen Bedingungen sind vielleicht ganz gut, aber sonst hat der Kontinent, ganz nüchtern betrachtet, nicht so viel zu bieten. Aber er hat über Jahrhunderte bis heute das Geschehen bestimmt."

Die Dreharbeiten zu diesem sowie den fünf weiteren Filmen der Jubiläumsreihe fanden zum Teil während der Corona-Pandemie 2020 statt. Die Tatsache, dass die Produktionsteams wegen der Lockdowns nicht mehr reisen konnten, war für den Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft, Prof. Peter Arens Segen und Fluch zugleich: Man entschied sich, Teams vor Ort zu engagieren: "Die Teams haben eine bessere Ortskenntnis, sie haben Kontakt zu anderen Gewerken aus dem Wildlife-Bereich vor Ort, die helfen können." Allerdings können derartige Kooperationen die Drehreisen künftig nicht ersetzen: "Man muss Kenntnisse von vor Ort einbauen, man muss auch die Örtlichkeit fühlen, in der man ist."

Alle Teile der Jubiläumsreihe "40 Jahre Terra X" sind seit 16. Oktober in der ZDFmediathek abrufbar. Folge fünf "Nordamerika" mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist zudem am Sonntag, 13. November, um 19.30 Uhr, und Folge sechs "Südamerika" mit Jasmina Neudecker am Sonntag, 20. November, um 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.

Terra X: Unsere Kontinente – Europa – So. 06.11. – ZDF: 19.30 Uhr