Streaming-Tipps der Woche: Mystery "made in Germany"

Sky wagt sich auf Mystery-Terrain und Netflix liefert royalen Serien-Nachschub. Welche Streaming-Highlights die Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Im Sky Original "Souls" (ab 8. November bei WOW) überleben Hanna (Brigitte Hobmeier) und ihr Sohn Jacob (Aaron Kissiov) knapp einen Autounfall. Danach ist der Junge nicht nur traumatisiert, sondern behauptet auch, schon einmal gelebt zu haben: als Flugzeugpilot, der bei einem Unglück 15 Jahre zuvor das Leben ließ. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Souls", WOW "Ich habe schon einmal gelebt!": Als Hanna (Brigitte Hobmeier) diesen Satz zum ersten Mal von ihrem Sohn hört, glaubt sie an eine posttraumatische Belastungsstörung. Ein Wunder wäre es nicht. Schließlich hat Jacob (Aaron Kissiov) kurz zuvor sich selbst und seine Mutter aus einem Auto gerettet – so heroisch, dass selbst ein bekennend skeptischer Arzt das Wort "Wunder" in den Mund nimmt. Doch Jacob hält eisern daran fest: Er war schon einmal auf dieser Erde, in Person des Piloten Leo (Laurence Rupp), der 15 Jahre zuvor ein Flugzeug unter noch immer ungeklärten Umständen ins Meer steuerte.

Auf dieser Basis entspinnt sich im neuen Sky-Original "Souls" ab 8. November bei WOW ein ambitionierter Mystery-Plot. Auf mehreren Zeitebenen angesiedelt, fordert Serienschöpfer Alex Eslam ("Tatort: Das Nest") sein Publikum permanent heraus. Gerade wenn man glaubt, man habe die Gedankenwindungen Eslams, der auch am Drehbuch mitwirkte, nachvollziehen können, überrascht die achtteilige Mystery-Produktion mit neuen Irrungen und Wirrungen.

Am laufenden Band werden gefühlte Wahrheiten mit neuen Mysterien aufgeladen – und doch sitzt man gebannt vor dem Bildschirm und wartet darauf, welche Rätsel die beim Festival Canneseries ausgezeichnete Produktion von den "Lindenstraße"-Machern Hana Geißendörfer und Malte Can als Nächstes aufgibt.

"Der Liebhaber meines Mannes", Amazon Prime Video Wer als Mitglied einer Boyband zum Star wird, hat es hinterher oft schwer, sich als eigenständiger Künstler einen Namen zu machen. Harry Styles aber hat genau das geschafft – und mit 28 Jahren steht er erst am Anfang seiner Karriere. Dass der Engländer nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera überzeugt, bewies er bereits 2017 im Kriegsfilm "Dunkirk". Im September war Harry Styles in "Don't Worry Darling" in seiner ersten Kino-Hauptrolle zu sehen – und darf ab 4. November im tieftraurigen Amazon-Film "Der Liebhaber meines Mannes", im Original "My Policeman", sein Können auch im Streamingbereich unter Beweis stellen.

Eigentlich könnte alles so einfach sein: Tom liebt Patrick, Patrick liebt Tom. Damit wäre das Drama in einer perfekten Welt auserzählt – spielte die "Der Liebhaber meines Mannes" nicht im England der 50er-Jahre. Die Romanverfilmung erzählt vom jungen Polizisten Tom Burgess (Styles), der in den 1950-er hinter dem Rücken seiner Frau Marion (Emma Corrin) eine heimliche Beziehung mit dem Museumskurator Patrick (David Dawson) führt. Hin- und hergerissen zwischen Leidenschaft und Liebe sind es jedoch vor allem die gesellschaftlichen Erwartungen, die Tom auch Jahre später noch zu schaffen machen.

"The Crown": Staffel 5, Netflix Es ist makaber, aber nüchtern betrachtet war der Tod von Queen Elizabeth II. die wohl beste Marketingkampagne für "The Crown": Im Vereinigten Königreich stiegen die Abrufzahlen der Netflix-Serie von Peter Morgan in den ersten drei Tagen nach dem Tod der Queen am 8. September um mehr als 800 Prozent. Auch in anderen Ländern kletterte die Serie im Ranking der beliebtesten Netflix-Titel weit nach oben. Die mit Spannung erwartete fünfte Staffel erscheint am Mittwoch, 9. November, fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem Todesdatum.

Zweifellos sind die Ereignisse der frühen 1990-er, die im Zentrum der fünften Staffel stehen, höchst dramatisch: Die Ehe von Charles und Diana (Elizabeth Debicki) ist am Ende. Neben Charles' andauernder Affäre mit Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) sind es vor allem die Tonbandaufnahmen, in denen Diana unter anderem von Suizidgedanken berichtet, die einen entscheidenden Teil dazu beitrugen. Hinzukommen ein deutlicher Popularitätsverlust der Monarchie in Großbritannien und der Brand in Windsor Castle im November 1992.

"Candy", Disney+ Die damals 30-jährige US-Amerikanerin Candy Montgomery wurde 1980 beschuldigt, die Frau ihres Liebhabers getötet haben – und schließlich vor Gericht freigesprochen. Sie hatte die Geschworenen davon überzeugt, lediglich aus Notwehr gehandelt zu haben. Das Urteil sorgte nicht zuletzt bei den Angehörigen der Verstorbenen für Fassungslosigkeit: Das Opfer, Betty Gore, war mit mehr als 40 Axthieben denkbar grausam getötet worden.

Im fünfteiligen True-Crime-Drama "Candy" erzählen die Serienschöpfer Nick Antosca ("The Act") und Robin Veith ("Mad Men") nun detailgetreu davon, wie das scheinbar perfekte Leben von Candy (Jessica Biel) eine derart tödliche Wendung nehmen konnte. Die Serie, die in den USA bereits im Mai Premiere feierte und von zahlreichen Kritikern gelobt wurde, ist hierzulande ab 9. November bei Disney+ verfügbar.

"Selena Gomez: My Mind & Me", Apple TV+ Mit der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" feierte Selena Gomez einst ihren Durchbruch. Bereits 2012 emanzipierte sich die Schauspielerin und Sängerin jedoch vom braven Disney-Image – unter anderem mit dem Teenie-Drama "Spring Breakers". 2013 veröffentlichte sie ihr erstes Solo-Album "Stars Dance", das die Spitze der US-Charts erreichte; zwei weitere Alben und zahlreiche Auszeichnungen folgten. Auch vor der Kamera läuft es rund für die 30-Jährige, die seit 2021 neben Steve Martin und Martin Short in der für einen Emmy nominierten Krimi-Serie "Only Murders in the Building" zu sehen ist.

Wer nun denkt, im Leben von Gomez laufe alles wie am Schnürchen, sei in der neuen Apple-Doku "Selena Gomez: My Mind & Me" eines Besseren belehrt. Wie der Film zeigt, musste der Hollywoodstar in den vergangenen Jahren auch einige Schicksalsschläge ertragen: Bei Gomez wurde die Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert, die Depressionen und Panikattacken hervorrief, 2017 bekam sie eine Spenderniere. Heute geht es ihr dem Vernehmen nach gut. Wie sie zu neuer Kraft fand, zeigt Apple TV+ ab 4. November.