"Unterm Apfelbaum – Panta Rhei": Alles ist im Fluss

Frieda (Therese Hämer, links) und ihre Tochter Elli (Frida-Lovisa Hamann) haben so einige Streitereien auszufechten im zweiten der Teil der Heimatreihe "Unterm Apfelbaum". Kann Frieda sowohl ihrer Familie als auch ihrer Wahlfamilie mit Tinka und Jasmin gerecht werden? Fotoquelle: ZDF / Andrea Enderlein

Jasmin (Saman Giraud) ist immer fest entschlossen, sich an jegliche Regeln zu halten. Aufgrund familiärer Schicksalsschläge hält sie ganz besonders an der Vergangenheit fest und damit als Denkmalschützerin an geschichtsträchtigen Gebäuden. Fotoquelle: ZDF / Bettina Mueller