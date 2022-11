"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zur neuen Folge

Ein Fallensteller, der es auf Wölfe abgesehen hatte, wird tot in einer von ihm aufgestellten Falle gefunden. Bevor Nora Waldstätten sich zeitweise vom Bodensee-Krimi verabschiedet, muss sie in einem Fall ermitteln, der sich zum Familiendrama wandelt.

Im Bregenzer Wald liegt ein Toter in der eigenen Falle. Er hatte es auf marodierende Wölfe abgesehen. Der Mann wurde erschlagen und danach in der alten, von ihm reaktivierten Wolfsfalle versenkt. In solch gewaltigen Pfahlkonstrukten wurden vor Jahrhunderten die Wölfe gejagt, so heißt es im 15. Fall der Krimi-Reihe "Die Toten vom Bodensee" mit Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin als Ermittler-Gespann. Weniger Legenden- und Mystik-behaftet als sonst, geht es in dieser Episode zu. "Unter Wölfen" lebt von viel Naturromantik, von Moos, Mondschein und Wald – und, ja von der Magie einsamer Wölfe, in denen die einen bedrohliche Raubtiere sehen und die anderen Tiere, denen der Mensch ihre natürliche Umwelt nahm. Wurde der Fallensteller etwa von seinen Feinden, den Naturschützern, umgebracht?