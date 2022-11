"Wie geht Wir? – Experiment am Berg": 4.000-Meter-Aufstieg als Teambuilding-Maßnahme

Dabei geht es um Themen wie Zusammenarbeit, Konfliktbewältigung und offene Kommunikation; im Grunde darf "Wie geht Wir? – Experiment am Berg" also als Teambuilding-Event der Extraklasse verstanden werden. Insofern mag es kaum überraschen, dass die Sendung im Rahmen der ARD-Themenwoche zu sehen ist, die in diesem Jahr unter dem Motto "Wir gesucht – Was hält uns zusammen?" läuft. "Was kann helfen, den ganzen Laden zusammenzuhalten – die eine ganz große Familie, die 'Gesellschaft' heißt?", heißt es entsprechend in einer Ankündigung der ARD. "Warum übersehen wir, was uns eint?"