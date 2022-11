"Postcard Killings": Kritik zum Thriller heute im ZDF

Ermittler Jacob Kanon begibt sich in "Postcard Killings" auf die Jagd nach einem Serienmörder, die ihn von einer europäischen Metropole in die nächste führt. Spannender Thriller im ZDF.

Eigentlich wollte der New Yorker Detective Jacob Kanon (Morgan) seine Tochter in England besuchen, doch am Flughafen in London bekommt er eine schreckliche Nachricht: Die junge Frau und ihr Ehemann wurden brutal ermordet, ihre Leichen wurden verstümmelt und grotesk drappiert. Entgegen dem Willen der Behörden beginnt Kanon, selbst nach dem Täter zu suchen. Dabei stößt er auf eine ganze Serie ähnlicher Fälle – verteilt über ganz Europa. Eine Spur führt Kanon nach München, wo er auf den Ermittler Klaus Bublitz (Joachim Król) trifft, der ebenfalls wegen eines Doppelmordes ermittelt.