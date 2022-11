"Terror in Paris: Chronik einer Fahndung" – Wie der Westen zusammenarbeitete

Zehn europäische Länder und den USA arbeiteten nach den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris eng zusammen, um die Täter zu finden. Eine ARTE-Doku schaut genauer hin.

Terror in Paris: Chronik einer Fahndung

Es waren martialische Worte, die auf eine brutale Attacke antworteten: "Frankreich ist im Krieg", sagte der damalige französische Präsident François Hollande am Tag nach den Anschlägen vom 13. November 2015. Der neue Dokumentarfilm "Terror in Paris – Chronologie einer Fahndung" beleuchtete die massive geheimdienstliche, diplomatische und juristische Zusammenarbeit von zehn europäischen Ländern und der USA als Reaktion auf einen Terrorakt, der als Angriff auf die westlichen Werte verstanden wurde. Seit dieser Zeit ziehen die Sicherheitsbehörden noch enger an einem Strang, sodass erstmalig die Idee eines schlagkräftigen internationalen Anti-Terror-Bündnisses konkreter angegangen wurde.