Ingo Zamperoni: "Werde oft auf meinen US-Schwiegervater angesprochen"

Knapp zwei Jahre ist es her, dass "Tagesthemen"-Sprecher Ingo Zamperoni (48) mit seiner Doku "Trump, meine amerikanische Familie und ich" erstmals Eindrücke der aufgeheizten Stimmung in den USA lieferte. Nebenbei zeigte er darin aber auch, wie die zunehmende Polarisierung in den Vereinigten Staaten ihn und seine Liebsten betrifft - Schwiegervater Paul ist nicht nur Republikaner, sondern auch Trump-Anhänger. Anlässlich der anstehenden Zwischenwahlen in den USA legte Zamperoni nun mit "Biden, Trump, meine US-Familie und ich" (ARD-Mediathek) nach - und das aus gutem Grund, wie er der "Bild" verraten hat.