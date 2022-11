ZDF-Doku über Katar: WM-Botschafter bezeichnet Homosexualität als "geistigen Schaden"

Der katarische WM-Botschafter und frühere Fußball-Nationalspieler Khalid Salman betrachtet Homosexualität als "geistigen Schaden". Wie der 60-Jährige in der "ZDFzeit"-Reportage "Geheimsache Katar" (Dienstag, 8. November, 20.15 Uhr, im ZDF) von Sportmoderator Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs ausführte, sei Schwulsein seiner Ansicht nach "haram", also eine Sünde.

In einem Interviewausschnitt, den das "heute journal" bereits am Montagabend exklusiv zeigte, erklärte Salman: "Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns zum Beispiel über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch: Jeder wird akzeptieren, dass sie hierherkommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen." Für ihn sei es vor allem ein Problem, wenn Kinder Schwule sähen. "Es ist ein geistiger Schaden", so Salman. An dieser Stelle wurde das Interview durch den Pressesprecher des WM-Organisationskomitees, der das ZDF-Team bei den Dreharbeiten begleitete, abgebrochen.