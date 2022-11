Zweifel bei "Bauer sucht Frau": Jan Hendrik mit Gefühlsausbruch

Bei einigen Landwirten neigte sich die Hofwoche der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" (auch bei RTL+) schon dem Ende zu, bei den anderen hatte sie grade erst begonnen. Bei Patricia und Jörg gab es eine Familienzusammenführung, denn zum ersten Mal brachte die 40-Jährige ihren Sohn mit auf den Hof. Jörg machte sich vorab große Sorgen, ob der Teenager mit ihm als Stiefvater klarkommen würde. Bei Michael und Jan Hendrik kam es nach einer durchfeierten Nacht zu einem unerwarteten Gefühlsausbruch mit reichlich Tränen.

Rindermastwirt Maik gehörte zu den Neuzugängen bei “Bauer sucht Frau”. Seine auserwählte Dame hatte im letzten Moment vor dem Scheunenfeste abgesagt. Doch es waren noch genug Briefe da, um eine andere Frau einzuladen. Mit Kathrin wollte der 30-Jährige sein Glück versuchen, der zuvor noch keine Freundin hatte. Als die 26-Jährige zu Maik auf seinen Hof fuhr und aus dem Auto stieg, schien es den Bauern schon erwischt zu haben. Die offene Art und das freundliche Lächeln von Kathrin kamen bei Maik sehr gut an. "Es war mega toll, sie stand da wie eine Pracht im Sonnenschein", so sein erster Eindruck. Dann ging es direkt zu einem deftigen Mittagsessen von Maiks Mutter in die Küche. Das schien ganz nach dem Geschmack der 26-Jährigen zu sein, denn Kathrin fühlte sich auf Anhieb wohl bei Maik und seiner Mutter.

Jörg trifft zum ersten Mal auf Patricias Sohn Bei Jörg ging der Pulsschlag hoch. Patricias Sohn Manuel hatte sich für einen Besuch auf dem Hof angekündigt. Jörg war sehr nervös und machte sich Sorgen, von dem 15-Jährigen nicht akzeptiert zu werden. Als Manuel dann vor ihm stand, machte Jörg direkt einen großen Fehler. Der Landwirt nahm den Teenager in den Arm und drückte ihn. Manuel, als Autist, mag eigentlich keinen Körperkontakt, doch bei Jörg ließ der 15-Jährige überraschend die Nähe zu. Als dann auch noch Niklas, der Sohn von Jörg dazukam, war die Zusammenführung der neuen Patchwork-Familie perfekt. Um Manuel eine Freude zu machen, zeigte der Bauer ihm das Fahren auf einem Hoflader und kam damit gut bei Patricias Sohn an. "Ich liebe dieses Ding, ich würde gerne weiterfahren", freute sich Manuel über Fahrt. Harmonie pur bei dieser Familienzusammenführung. Das nutzte Jörg, um Manuel etwas auf den Zahn zu fühlen. "Was hältst du davon, wenn deine Mutter hier herziehen würde?", wollte der Bauer wissen. Alles kein Problem für Manuel, der sein Einverständnis für eine gemeinsame Zukunft gab.

Viel Bewegung gab es in der Woche bei Ulf und Anna-Lina. Da der Landwirt ein leidenschaftlicher Tänzer ist, wollte die 28-Jährige eine Lehrstunde im Discofox bei ihm bekommen. Wie es Ulfs Art war, wirbelte der Bauer seine Hofdame durch die Gegend und ließ dabei das ein oder andere Mal etwas Feingefühl vermissen. Dennoch klappte das Tanzen ganz gut mit den beiden. Als Nächstes wartete eine Tour mit dem Jeep auf Anna-Lina. Um mit dem Ex-Militär-Fahrzeug Offroad zu fahren, hatte Ulf einen eigenen kleinen Parkour auf einem Acker. Dabei zeigte sich erneut, dass Ulf gerne Gas gibt. Doch auch Anna-Lina hatte einiges hinter dem Steuer drauf und absolvierte den Parkour. "Zwar einfach ein bisschen Sinn befreit, aber hat Spaß gemacht", so das Fazit der 28-Jährigen. Nach so viel Action ging die Zeit schnell vorbei und das Ende der gemeinsamen Hofwoche näherte sich. "Ich wollte mal fragen, wie es aussieht, ob du dir vorstellen kannst noch länger zu bleiben", stellte Ulf die wichtige Frage. Anna-Lina entschied sich, die Hofwoche um ein paar Tage zu verlängern.