Bradley Cooper und Irina Shayk: Zeichen stehen auf Liebes-Comeback

Sind Hollywood-Star Bradley Cooper (47) und Model Irina Shayk (36) wirklich wieder ein Paar? Nach zahlreichen Gerüchten in den letzten Wochen, will die "Daily Mail" nun den endgültigen Beweis haben: gemeinsame Fotos aus New York. Dort wurden die beiden während eines Spaziergangs ohne ihre gemeinsame Tochter Lea (5) abgelichtet. Auf den Schnappschüssen wirken die beiden sehr vertraut und schlendern Arm in Arm durch die Straßen der Metropole.