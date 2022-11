Colin Farrell: "Mein Ruhm ist weniger geworden und das ist okay"

Seit über 20 Jahren ist er einer der ganz großen Leinwand-Stars in Hollywood. Ob in Filmen wie "Minority Report" oder "Total Recall": Colin Farrell hat längst bewiesen, wie wandelbar er vor der Kamera sein kann.

Heute strebt der 46-Jährige seinem Erfolg jedoch nicht mehr so verbissen entgegen wie zum Beginn seiner Karriere. Der in Irland geborene Schauspieler offenbarte im Interview mit prisma: "Ich muss gestehen, dass ich mit 22 Jahren, als ich frisch nach Los Angeles gekommen bin, den Ruhm bei Weitem mehr genossen habe als heute." Lachend ergänzte Farrell: "Damals habe ich viele Vorzüge, die der Ruhm in Hollywood so mit sich bringt, ausgekostet. Aber das ist heute nicht mehr mein Ding." Im Gegenteil! Der Zweifach-Vater sucht sich mittlerweile gezielt Filmrollen aus, die ihn herausfordern. Bestes Beispiel? Im Science-Fiction-Drama "After Yang" (exklusiv nur bei Sky und über WOW erhältlich) stellt er sich die elementarsten Fragen des Lebens und zeigt sich dabei von einer völlig neuen Seite.