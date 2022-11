"Einfach mal was Schönes": neuer Film von und mit Karoline Herfurth

In ihrem neuen Kinofilm "Einfach mal was Schönes" erzählt Karoline Herfurth von den Herausforderungen einer Frau, die bislang nicht den richtigen Mann fürs Leben gefunden hat, aber trotzdem ein Kind haben möchte.

Der Nachfolger von Karoline Herfurths Erfolg "Wunderschön" ist kein klassischer Liebesfilm, sondern behandelt auch die Beziehungen zwischen Karla und ihrer Mutter (Ulrike Kriener) sowie ihren Schwestern Jule (Nora Tschirner) und Johanna (Milena Tscharntke). Der Film ermutigt, seinen Träumen nachzugehen – egal wie alt man ist. "Was ich mir für eine Geschichte wünsche, ist der Wechsel von humorvollen, lustigen und sehr emotionalen Momenten", erklärt Karoline Herfurth. "Geschichten können sehr traurig, Konflikte sehr groß sein. Aber solange man Momente hat, in denen man atmen und lachen kann, in denen die Tränen durch Humor abgefangen werden, ist alles okay."