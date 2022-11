Hart aber fair: Frank Plasberg verabschiedet sich mit Thema WM 2022

Er wird gefürchtet, geachtet – und manchmal auch für seine forsche Gesprächsführung kritisiert. Eine Haltung zu Frank Plasbergs ARD-Talk "Hart aber fair" hat fast jeder, der dieses besondere Debattenformat im deutschen Fernsehen regelmäßiger einschaltet. Am 31. Januar 2001 wurde die Sendung mit dem programmatischen Titel erstmals ausgestrahlt – damals noch im WDR-Fernsehen. Nun geht im Ersten eine Ära zu Ende. Frank Plasberg moderiert am Montag, 14. November, 21 Uhr, seine letzte "Hart aber fair"-Ausgabe.

Bevor der 33-jährige Klamroth, bekannt unter anderem aus dem n-tv-Format "Klamroths Konter" und ProSieben-Wahl-Specials, Gelegenheit hat, eine neue Ära zu begründen, wird bei seinem Vorgänger noch mal ein brisantes Thema diskutiert. "Ab in die Wüste – wer freut sich auf die WM in Katar?", ist Plasbergs Abschieds-Folge überschrieben.

Sie schließt an an eine Dokumentation, die das Erste zuvor ab 20.15 Uhr zeigt. Für den Film "Katar – warum nur?" reiste der ehemalige Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger in das Gastgeberland der in Kürze beginnenden Weltmeisterschaft. Der nach seinem Karriereende offen schwul lebende Ex-Profi recherchierte zu den Arbeitsbedingungen rund um die Stadionneubauten, traf Menschenrechtlerinnen und sprach mit aktuellen deutschen Nationalspielern.