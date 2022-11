Patricia Blanco verlobt sich mit Partner: Heiratsantrag als Dragqueen

Patricia Blanco (51) hat von ihrem Partner Andreas Ellermann im August 2022 in einem Interview die Frage aller Fragen gestellt bekommen. Bei der "Bild Red Night" machte der Moderator der Tochter von Roberto Blanco (85) einen Heiratsantrag - sie lehnte allerdings ab. Der Grund: Der Antrag sei zu unromantisch gewesen. Die 51-Jährige will mit ihrem Liebsten dennoch vor den Traualtar treten und hat den Antrag jetzt selbst in die Hand genommen.

In der "Olivia Jones Bar" in Hamburg hielt Blanco vor rund 80 weiteren Gästen um die Hand ihres Andreas an, wie "t-online.de" berichtet. Dragqueen Olivia Jones (52) kündigte den Reality-Star am Samstagabend (5. November) kurz vor Show-Beginn als "Special Guest" an. Blanco kam schließlich als Travestie-Künstlerin gekleidet und mit pinker Schmetterlings-Perücke auf die Bühne.