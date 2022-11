"Die Schlager des Monats" mit Bernhard Brink wird eingestellt

Dieser Termin stand für viele Schlager-Fans rot markiert im Kalender: In der TV-Show "Die Schlager des Monats" gehörte Bernhard Brink regelmäßig die große Fernsehbühne. Neben neuen Musikvideos sprach er mit seinen Gästen auch stets über die jüngsten Entwicklungen in der Schlagerwelt. Doch nun ist die Sendung dem Ende geweiht. Wie "Bild" schreibt, setzt der MDR der Show ein Ende.

Nach dem Debüt 2018 heißt es für Bernhard Brink nun also Abschied zu nehmen von seinem Publikum. "Ich hätte nie gedacht, dass wir es fünf Jahre geschafft haben, was letztlich ein voller Erfolg war", blickte der Schlagerstar dankbar auf die vergangenen Jahre zurück.

Immerhin verschwindet der 70-Jährige nicht sang- und klanglos aus dem Programm. "Als kleinen Trost produzieren wir im Januar noch den Jahresrückblick", verriet Brink. Entsprechende Pläne bestätigte auch der MDR gegenüber "Bild". TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer erwartet die Show am Freitag, 6. Januar 2023. Seine TV-Karriere will Brink trotz des Aus von "Die Schlager des Monats" offenbar aber noch nicht an den Nagel hängen. "Ich bin noch voller Pläne und bin gespannt, was als Nächstes kommt", kündigte der Musiker an.