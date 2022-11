Wolodymyr Selenskyj hat jetzt einen Oscar

Ein Oscar für Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident und ehemalige Schauspieler ist nun im Besitz des begehrtesten Preises der Filmindustrie. Wie der Pressedienst der Präsidialkanzlei bekannt gab, überreichte ein waschechter Hollywoodstar dem Präsidenten in Kiew die Trophäe: Sean Penn. Der Oscar gehörte demnach dem Schauspieler und sei von ihm in ein "Symbol des Glaubens an den Sieg" umgemünzt worden.