NFL in München – Live-Übertragung im TV: Kommentatoren und Start

Stars and Stripes in der Münchner Allianz Arena: Dass US-Amerikaner gerne mal in etwas größeren Kategorien denken, weiß man. Aber dass mitten in der laufenden NFL-Saison einfach mal ein Spiel auf einen anderen Kontinent verlegt wird und beide Mannschaften mit Sack, Pack sowie einem gigantischen Tross aus Teammitgliedern und Ausrüstung anreisen, ist dann doch eine echte Saison. Am Sonntag, 13. November, treffen dort, wo sonst die Kicker vom FC Bayern über den Rasen wuseln, die Spieler der zwei NFL-Teams Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers aufeinander. Die Karten für die Plätze im Stadion verkauften sich in Windeseile, ausgestrahlt wird die Begegnung live ab 15.30 Uhr bei ProSieben und auf ran.de. Ein Event, wie es ihn in dieser Sportart hierzlande noch nicht gab.