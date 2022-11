Kendall Jenner will Farmerin werden

Bei den Kardashians wird es nie langweilig. Im Staffelfinale von "The Kardashians" überraschte Kendall Jenner mit neuen Lebensplänen. Zukünftig möchte die 27-Jährige auf einer Farm leben und ein "Cowgirl" werden. Kendall Jenner zwischen Weideland und Kuhmist? Kaum vorstellbar.

Kendall Jenner (27) hat neue Lebenspläne: Der Realitystar möchte auf eine Farm ziehen, wie Jenner im Finale der finalen Staffel "The Kardashians" eröffnet.

"Ich habe viele Ideen und viele Dinge, die ich gerne im Leben tun würde, also freue ich mich darauf, all diese Dinge weiterzuerforschen, aber ... ich ziehe auf eine Ranch", zitiert "People" aus der Folge. Ein Produzent mutmaßt aus dem Off: "Du wirst irgendwo mit Pferden enden", worauf sie antwortet: "Ich bin ein echtes Cowgirl."