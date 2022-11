"Die Beatrice Egli Show": Promis und Newcomer

Hits mit Sinfonieorchester

Neue Musikshow "Your Songs": Sarah Connor und Michael Patrick Kelly dabei

Mit "Your Songs" startet eine neue Musikshow in der ARD. Prominente Gäste wie Robbie Williams oder Sarah Connor präsentieren in der Sendung ihre größten Hits und werden dabei von einer Studio-Band und einem Sinfonieorchester begleitet. Die Moderation übernehmen Jeanette Biedermann und Gregor Meyle. Als Duo vor der Kamera konnten die beiden bereits Erfahrung sammeln - allerdings keine gute. Ihr gemeinsames, vorheriges Musikformat "Playlist of my Life" fiel mit schlechten Einschaltquoten durch. Mit "Your Songs" versuchen Jeanette Biedermann und Gregor Meyle erneut, ihr Publikum zu begeistern.

