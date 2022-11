Daniel Craig sind frühere Filme peinlich

Daniel Craig "unter enormem Druck"

Inzwischen dürfte er zufriedener mit seinen Arbeiten sein – und wenn man seinem "Knives Out"-Co-Star Dave Bautista glauben darf, ist Craig nach dem Ende seiner 007-Zeit auch entspannter. Der "Guardians of the Galaxy"-Star, der in "James Bond 007: Spectre" einen Gegenspieler des berühmten Geheimagenten spielte, erzählte jüngst in einem "Entertainment Weekly"-Interview, dass es zu spüren gewesen sei, dass Craig beim Bond-Dreh "unter enormem Druck" stand und "nicht die glücklichste Person" zu sein schien. Bei der gemeinsamen Arbeit an "Glass Onion: A Knives Out Mystery" sei er hingegen ganz anders gewesen: "Er war so lustig und lächelte immer", so Bautista.